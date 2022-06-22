نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري الجديد المميزات وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصندوق العقاري الجديد هو أحد الجهات التي تقدم الدعم السكني إلى المواطنين الحاملين للجنسية في المملكة العربية السعودية، وتوفر لهم أشكال مختلفة من المنتجات لهذا كثر السؤال حول طريقة تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويمكن استخدام رابط الصندوق العقاري استعلام عن حالة الطلب لمعرفة الرد على أهلية المواطنين، كما يمكن معرفة ضوابط الإسكان التنموي للمطلقات ومستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الدخول موقع الوزارة، وسنتعرف على كيفية القبول في الصندوق العقاري الجديد.

الصندوق العقاري الجديد

يمكن القبول في الصندوق العقاري الجديد بعد التعرف على أهم المنتجات التي توفرها الوزارة من خلال وذلك من خلال التالي:

الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية السعودي.

الدخول إلى برنامج القرض العقاري أو برنامج باقات الدعم السكني.

واختيار أحد المنتجات المطلوبة، وستظهر لك جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هناك حلول إضافية أيضًا متوفرة في الوقت الحالي لدى الصندوق منها شروط الإسكان التنموي في السعودية وحل القسط المرن أيضًا.

برنامج القرض العقاري المدعوم

يعتبر من أهم برامج التمويل السكني في المملكة، ويوفر للمواطنين فرصة الحصول على قيمة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، وقد أكد الصندوق على أن هذا النوع من التمويل متوافق مع الأحكام الإسلامية، ومن مميزاته ما يلي:

يدعم المواطنين الذين يحصلون على صافي دخل شهري أقل من أربعة عشر ألف يرال سعودي بنسبة كاملة.

يحصل المستفيد على التمويل من خلال الجهات المتعاونة مع الصندوق بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال.

يستطيع المستفيد أيضًا تسجيل طلبه من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

يوفر الصندوق العقاري إمكانية التنازل عن القرض إلى أحد المواطنين من الأقارب ولكن ينبغي أن يكونوا من الدرجة الأولى.

الصندوق العقاري الجديد تقديم طلب

ويمكن التسجيل من أجل استحقاق التمويل السكني المدعوم إلكترونيًا ويتم تسجيل الطلب أيضًا عبر الإنترنت بالأوراق الثبوتية الرسمية وذلك من خلال تسجيل دخول منصة سكني التابعة للوزارة لجميع الفئات والشرائح من العملاء.

ويحصل المواطن الذي تم قبوله في التمويل على فترة عامين للاستفادة من التمويل المدعوم على وجه التحديد، وعند الوفاة أو في حالة الإصابة بالعجز يحصل أيضًا على إعفاء من سداد القروض إلى الجهة.