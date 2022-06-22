نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022، من أهم الأسئلة المنتشرة في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بغرض التعرف على التوقيت المحدد الذي يتم فيه الإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرحت من قبل عن أن صرف الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم خلال هذا الأسبوع. كيف اعرف اني مقبول في الضمان المطور.

كما أنه تم تحديد الموعد الذي يتم به صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443 المستحق بتاريخ يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، الموافق 1 من ذو الحجة 1443 هـ.

وسوف يتم ارسال جميع الرواتب على حسابات المستحقين، كذلك سوف يتم إرسال رسائل نصية للمستحقين في موعد صرف الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور

فيمكن لكل من يرغب الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على كل التفاصيل الخاصة براتب الضمان الاجتماعي الجديد وهي كما يلي:

البدء بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك تقوم بكتابة كل البيانات التي يطلبها منك الموقع.

كما تقوم بكتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق المرئي في الصورة.

كذلك تقوم بالضغط على زر عرض.

شروط التقديم في رابط الضمان الاجتماعي المطور

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، وتلك الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من السعوديين الأصليين.

ويجب أن يكون من المقيمين في المملكة بصفة مستمرة.

كما أنه إن كان متزوج يجب أن يحضر إثبات زواجه.

أما في حالة وجود أطفال فلابد من تقديم شهادة الميلاد الخاصة بهم.

كذلك يحتاج إلى ملء كل البيانات والتفاصيل الشخصية الخاصة به.

ولا يتم تقديم الدعم لمن يقيم في الملاجئ الحكومية.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

من بعد أن ذكرنا لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022 ، ما هي أسباب توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور.

نتحدث عن حجم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد وهي كما يلي:

الأسرة التي تتكون من فرد واحد فقط راتبها 1000 ريال.

أما الأسرة التي تتكون من فردين فالراتب 2700 ريال.

كذلك الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد راتبها هو 3140 ريال.

أما الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد فراتبها 3710 ريال.

كما أن الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد راتبها 4280 ريال.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022، وذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.