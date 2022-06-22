نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” توزيع درجات امتحان الإحصاء 2022 للثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توزيع درجات امتحان الإحصاء 2022 للثانوية العامة قد تم انتهاء طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية العامة من اختبارات المواد غير المضافة ضمن الجولة الأولى من امتحانات الثانوية العامة وذلك للعام 2020 بامتحان الإحصاء كما أنه سيتم القيام بامتحان الإحصاء في الفترة الثانية وبعد انتهاء وقت اللجنة يحصل الطلاب على راحة وذلك للأسبوع القادم لبدء المواد الأساسية ومن خلال مقالنا سنتعرف على توزيع درجات امتحان الإحصاء 2022 للثانوية العامة.

توزيع درجات امتحان الاحصاء

تم أداء طلاب امتحان الثانوية العامة في الإحصاء في العام الدراسي الماضي بشكل مختلف عن ذلك العام حيث تم تسليم الطلاب أوراق الامتحان بنظام Bucklete ليتم حلها في المنزل وتسلم للمنزل بعد ذلك مع استقرار الأوضاع وتلقي طلاب المدارس الثانوية بشكل كامل لقاح كورونا للحفاظ عليهم من الإصابة كما انه سيتم العام الحالي بأداء الطلاب للاختبارات بلجان مؤمنة.

موعد امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي لعام 2022

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الاختبار وتوزيعه على المدارس ، تبدأ لجنة امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الثلاثاء 21 يونيو حيث أن مدة إجابة امتحان الإحصاء الثانوي العام ساعة ونصف ، حيث أنه يتم انتهائه الساعة 12:30 ظهرًا ، ويسمح للطالب بمغادرة اللجنة بعد 45 دقيقة بعد أن يتم الانتهاء من الامتحان كما أنه مصرح من وزارة التربية والتعليم اللجان والمسؤولين عدم إرسال الطلاب إلى اللجان قبل بدء فترة الامتحان.

امتحان الإحصاء الثانوية العامة

سيعقد اختبار طلاب المدارس الثانوية في مواد لم تتم إضافتها إلى المجموع من خلال نظام جديد هو نظام Babel Sheet الذي تم اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم، حيث تكون الأسئلة على ورقة وتكون الإجابات على ورقة منفصلة وقد تكون امتحان الاقتصاد من 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط.

درجات امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي 2022

أعلن أن درجات الإحصاء 25 درجة ، ولا يوجد حد أدنى للنجاح في الإحصاء بشكل منفصل كما أن درجة الاقتصاد تضاف إلى الإحصائيات معًا ، حيث إذا حصل الطالب على 25 درجة في الاقتصاد مثلاً ، مع صفر في الإحصائيات يعتبر ناجح وتوزع الدرجات على الأسئلة بحيث يحصل الطلاب على علامة على كل سؤال.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم على إجراء الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح ولكنه سيتم استبدالها خلال العام الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة ويوجد في مادة الإحصاء الكثير من القوانين الرياضية لحل المشكلات ، فلن تكون هناك ورقة مفاهيمية ؛ حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن المواد التي لا تضاف للمجموعة هي بدون كتاب مفاهيم ولكنه لابد من قيام الطلاب باستخدام ذاكرتها فقط وعدم الاعتماد على الحفظ بها.