نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” توزيع درجات امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توزيع درجات امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2022 سيتم عقد امتحان مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي وأنها من المواد التي لا تضاف للمجموع وذلك في ثاني أيام جدول امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2022 كما أنه قد تم الانتهاء من اليوم الثاني من الامتحانات للمواد غير المضافة والذي يضم مادة الاقتصاد يكون طلاب الصف الثالث الثانوي ومن خلال مقالنا سنتعرف على توزيع درجات امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2022.

درجات امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2022

تم الانتهاء من الجزء التمهيدي والأسهل من الاختبارات، بعدها سيحصل الطلاب على راحة قصيرة لمدة أربعة أيام قبل بدء الاختبارات في المواد الأساسية كما أنه قد كان العام الماضي يمتحنون الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل لظروف جائحة كورونا، حيث يتم استلام كراسة الأسئلة ويجيب عليها ثم يسلمها للمدرسة مرة أخرى أما خلال العام ستعقد الاختبارات هذا العام في لجان مؤمنة بالمدارس.

موعد امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي

تم القيام بالإعلان عن الجدول الرسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن لجنة امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي تبدأ في التاسعة من صباح الثلاثاء 21 يونيو وأن زمن إجابة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة ساعة ونصف، حيث تنتهي اللجنة الساعة 10:30 صباحا، ويمكن للطلاب الخروج بعد أداء الامتحان بعد 45 دقيقة من وقت اللجنة ووجهت وزارة التربية والتعليم اللجان والمسؤولين عنها بإخال الطلاب للجان قبل بداية زمن الفترة الامتحانية.

مواصفات امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

كما أنه سيتم قيام طلاب الثانوية العامة بامتحان المواد غير المضافة للمجموع وبينها الاقتصاد بنظام البابل شيت وهو النظام المتبع من قبل الوزارة ويتم العمل به الان خلال العام، حيث الأسئلة في ورقة والإجابات في ورقة منفصلة وتتكون كراسة امتحان الاقتصاد من 25 سؤال، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط وتعتبر مادة الاقتصاد من المواد الغير داخلة بالمجموع.

توزيع درجات امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي

تم التصريح عن أن مجموع درجات مادة الاقتصاد 25 درجة، ولا توجد نهاية صغرى للنجاح في الاقتصاد منفصلا كما أنه سيتم إضافة درجة الاقتصاد على الإحصاء معا، فإن حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء مثلا مع صفر يعتبر ناجح في مادة الاقتصاد وعن توزيع الدرجات على الأسئلة يمنح الطالب عن إجابة كل سؤال صحيحة في الامتحان درجة وحيدة.

كما أنه يتم اعتماد وزارة التربية والتعليم منذ سنوات على عقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح كما أنه خلال العام الحالي قررت استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يسلم للطالب في اللجنة وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن المواد غير المضافة للمجموع يتم القيام بأداء من خلال الفهم وليس الحفظ بدون كتاب مفاهيم ويجب أن يستعين الطالب على الذاكرة الخاصة به.