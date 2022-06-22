نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب المستقبل من بنك الراجحي وشروطه ومزاياه في المقال التالي

من أهم الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي فتح حساب المستقبل وهو يعد أحد الحسابات الادخارية بصيغة المضاربة من مصرف الراجحي،ونوضح بداخل المقال شروط فتح الحساب واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه والرابط، وحساب التوفير او الادخار يعتبر من الخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالف قوانين الدين،ومن اهم مايميزه برامج الحماية التي يقدمها البنك للعميل، فهو حساب يقوم الشخص بإنشائه لتوفير المال ويمنح صاحب الحساب الحق في تحقيق ربح ،ويمتلك الراجحي الكثير من الفروع في المملكة العربية لضمان سهولة وصول العميل إلى المصرف والحصول على الخدمات المتنوعة، كما يمكن الحصول على الكثير من الخدمات من خلال منصة الراجحي الإلكترونية أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك. شروط فتح حساب توفير: يشترط ان يكون الشخص يمتلك حساب بمصرف الراجحي وسنه يتجاوز 15 عاما.

كما يشترط امتلاك هوية وطنية وانشاء حساب جديد بالمصرف. اهم مزايا حساب المستقبل من بنك الراجحي: من أهم مزايا التي يمكن الحصول عليه بمجرد فتح حساب الراجحي إنه بمجرد إيداع المبلغ المالي يتم إدخاره بشكل تلقائي.

ويتم فتح الحساب و إنشاء الحساب بشكل إلكتروني بدون أي رسوم مالية.

ومن ضمن مزايا الراجحي عند فتح حساب المستقبل تكون له معدلات ربح تنافسية.

كما يمكن للعملاء إلغاء الحساب في أي وقت بدون سداد أي رسوم.

ومن مزاياه ايضا يمكن للعميل إضافة رصيد الحساب الادخاري في أي تاريخ، خلال حالات عدم توفر الرصيد في تاريخ الاستقطاع المحدد.

ويمتاز هذا الحساب بسهولة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية للنمو طويل الأجل ابتداءً من 300 ريال شهريًا.

قد وفر الراجحي تطبيق سريع خاص به بمجرد فتح الحساب يتم إدارته بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك.

ومن مزاياه في حالة الوفاة أو العجز “لا قدر الله” ، سوف تقوم شركة تكافل الراجحي بدفع المبالغ التي قمت بتوفيرها منذ بدء البرنامج أو مبلغ الحماية المتفق عليه.

من المعروف أن أحكام الراجحي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالف أحكام الدين الإسلامي. أهم الوثائق والمتطلبات لفتح حساب المستقبل: من أهم الشروط والوثائق التي يتم تقديمها وتوفيرها هو ضرورة أن يكون المتقدم لديه حساب نشط لدى بنك الراجحي.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بشروط البنك.

ومطلوب من العميل انشاء حساب ولايحتاج لدفع اية رسوم فهو مجاني وكذلك عند الغاء الخدمة لايحتاج لدفع اية رسوم. كيفية فتح حساب المستقبل عبر بنك الراجحي: اتاح مصرف الراجحي امكانية فتح حساب المستقبل الادخاري لعملائه بصورة مجانية بشكل إلكتروني، وبدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك الموجودة في معظم مدن المملكة العربية، بهدف توفير وقت ومجهود العميل، ويتم ذلك من خلال التالي:

وكذلك بامكان عملاء مصرف الراجحي من فتح الحساب من خلال تطبيق الراجحي الموجود على الهاتف المحمول،ويمكن تحميل التطبيق عبر الهواتف الأندرويد والآيفون والهواوي. عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب المستقبل من بنك الراجحي وشروطه ومزاياه - ثقفني

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