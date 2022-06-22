نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم هارديز الكويت الموحد لتوصيل الطلبات عبر الخط الساخن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم هارديز الكويت نوضحه لتوصيل الطلبات لعملاء، حيث أن مطعم هارديز هو أحد أشهر وأفضل المطاعم الموجودة في الكويت والتي تقدم الوجبات الجاهزة الطازجة، وقد حاز المطعم على ثقة الزوار وكسب شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، ولهذا فإن المطعم خصص رقم رقم هارديز الموحد ويمكن من خلاله توصيل الطلبات، بالإضافة إلى المينو الذي الذي يوضح عروض المطعم والأسعار والوجبات المتوفرة لديها، وفيما يلي سوف نعرض لكم رقم هارديز الكويت لتوصيل الطلبات.

رقم هارديز الكويت لتوصيل الطلبات

مطعم هارديز في الكويت عمل على تخصيص رقم رقم هارديز الموحد لهذا يمكنك من خلاله طلب الوجبة المفضلة إليك في أسراع وقت بخدمة التكلفة بسيط للغاية، والرقم كما هو موضح فيما يلي:

رقم مطعم هارديز الكويت لتوصيل الطلبات الموحد هو، 1888333.

كما يمكنكم معرفة العروض التي يقدمها المطعم والأسعار من خلال الاتصال على رقم هارديز والتعرف على عروض الوجبات.

الموقع الإلكتروني لمطعم هارديز الكويت

مطعم هارديز الكويت قام بإنشاء موقع إلكتروني خاص به يمكنك من خلاله طلب الوجبات الذي تريدها وسوف تحصل على خدمة التوصيل مجاناً عند استخدام المطعم وخطوات الطلب على الموقع نذكرها فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمطعم هارديز.

تحديد الواجبات التي تريد الحصول عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهاتف الخاص والمكان الذي تريد أن يصل إليه الطلب.

دفع قيمة الواجبات المطلوبة.

مواعيد التواصل مع هارديز الكويت

مطعم هارديز الكويت يعمل على مدار اليوم لذلك يمكنك الاتصال في أي وقت خلال 24 ساعة، وسوف تحصل على الطلب الخاص بك خلال فترة زمنية قصيرة، كما يمكنكم طلب خدمة التوصيل من خلال الاتصال على رقم هارديز الموحد أو تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمطعم.

مينو هارديز الكويت

يشتهر مطعم هارديز الكويت بتقديم العديد من الوجبات والسندويتشات المختلفة ومن أشهر ما يقدمه البرجر المشوي، قطع الدجاج، الحلويات، ووجبات الأطفال، والأطباق الجانبية، كما يوفر المطعم العديد من العروض اليومية لكافة العملاء وفيما يأتي نذكر مجموعة من الواجبات التي يضمها المينيو.

تشيز برجر.

كوردون بلو لودر.

وجبة أطفال دجاج.

هبرجر.

ساندوتش دجاج سانتا في كومبو.

وجبة سوبر ستار تشكين فيليه.

بيج هاردي برجر كومبو.

تشيز ستيك برجر كومبو.

انجوس مشروم العملاق كومبو.

ذا ابيك انجوس برجر كومبو.

قدمنا رقم هارديز الكويت لتوصيل الطلبات، بالإضافة إلى ذكر خطوات الطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم، بجانب ذكر عدد من الواجبات التي يضمها المينيو ويوجد أنواع أخري من الواجبات التي يمكنك الحصول عليها.