رابط تحميل نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني “PDF”

نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق بكافة المحافظات في هذا التوقيت التعرف على نتيجة امتحانات العام الدراسي الجاري 2022 لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق، وذلك لكي يتم الاطمئنان على نتائج الطلاب بعد إنهاء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في جميع المدارس والمحافظات المختلفة في العراق والتي شهدت بداية أعمال تصحيح الامتحانات فور انتهاء الطلاب من أداؤها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن سوف يتم رسميا الإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المحافظات من تصحيح امتحانات الطلاب من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة، والتي قامت بعد ذلك بالعمل على الانتهاء من رصد الدرجات ويتبقى فقد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، فنجد أن النتائج في هذا التوقيت تمر بالمرحلة الأخيرة لها قبل أن يتم طرحها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر الموقع لسهولة الحصول عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال الرقم الامتحاني فقط، وذلك لسهولة استخراجها من قبل الطلاب في إطار ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في المحافظات العراقية

لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق يمكن أن يتم استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله بالفعل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.