بوتين: مشكلات الاقتصاد العالمي أصبحت مزمنة بسبب نهج الغرب غير المسؤول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:25 مساءً - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن المشكلات في الاقتصاد العالمي أصبحت مزمنة، لافتا إلى أن الغرب يمارس نهجًا غير مسؤول في سياسة الاقتصاد الكلي.

وقال بوتين، في تحية للمشاركين في منتدى الأعمال لدول "بريكس": "نتيجة لذلك، أصبحت المشاكل في الاقتصاد العالمي مزمنة؛ وهناك تراجع في أنشطة العمل، ونمو البطالة، والنقص في مواد الخام والمكونات وتفاقمت الصعوبات في ضمان الأمن الغذائي العالمي، حيث أن أسعار محاصيل الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الأساسية آخذة في الارتفاع".

وأكد بوتين في خطابه، أن الغرب ينتهج سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إطلاق طباعة الأموال.. ونمو الديون غير المضمونة.

وأضاف "من المهم أنه على الرغم من كل المشاكل والصعوبات فإن مجتمع الأعمال في دول "بريكس تعمل باستمرار على توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والمال والاستثمار".