رئيس الفيدرالى الأمريكى: رفع الفائدة لن يتسبب فى ركود قوى بالاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، اليوم الأربعاء، رفضه للتكهنات الدائرة بأن الزيادات القوية فى أسعار الفائدة الفيدرالية قد تسببت فى زيادة احتمالية حدوث ركود قوى بالاقتصاد الأمريكى.





ونوه رئيس "الاحتياطى الفيدرالى" -فى تصريحات مُعدة لتقديمها لجلسة استماع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ- بأن الاقتصاد الأمريكى قوى للغاية وفى وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر صرامة"، مؤكدًا أن الناتج المحلى الإجمالى قد انتعش منذ الربع الأول الضعيف فيما لا يزال الإنفاق الاستهلاكى قوى.

وأوضح أن البنك المركزى ملتزم بكبح معدلات التضخم لافتًا إلى أن هناك زيادات إضافية سيُقرها البنك خلال الجلسات القادمة، وقال إن وتيرة هذه الزيادات ستستمر فى الاعتماد على البيانات الواردة والتوقعات بشأن الاقتصاد.

وأشار بأول الأسبوع الماضى إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيختار بين الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس أو بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع 26-27 يوليو، والذى من شأنه أن يحرك سعر الفائدة على نحو يقترب من 3٪.

جدير بالذكر أن الفيدرالى الأمريكى قد رفع سعره القياسى بالفعل بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس الماضى، وهى أسرع وتيرة منذ عقود، حيث يحاول إعادة السياسة النقدية بوتيرة سريعة إلى مستوى طبيعى بعد عامين من تدنى مستويات الفائدة بالقرب من الصفر لدعم الاقتصاد خلال جائحة "كوفيد-19".