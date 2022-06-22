موقع fany.emis.gov.eg للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول من موقع بوابة التعليم الفني تجارة صناعة زراعة

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول من بوابة التعليم الفني نستعرضها ونوافيكم بها الآن حيث عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية على مستوى كل المحافظات المصرية استعداداً حتى يتم الاعلان عن اعتماد ظهور تلك النتائج رسمياً على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول أشار عليها معالي الدكتور محمد مجاهد معالي نائب وزير التربية والتعليم على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات عليها جارية بالوقت الحالي حتى يتم الاستعداد على ان يتم اعتمادها رسمياً من قبل معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم، حيث قد أشار معالي النائب على ان نتائج الدبلومات الفنية ستحمل على موقع بوابة التعليم الفنى أمام نحو 830 ألف طالب وطالبة على مستوى كل المحافظات المصرية، حيث قد بدأت اختبارات إتمام الدبلومات الفنية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق ميلادياً اليوم الثامن والعشرون من مايو على ان امتدت عمليات عقد اختبارات إتمام الدبلومات الفنية حتى صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم التاسع من يونيو الماضي، لتبدأ التساؤلات تدور مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور على طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي الآن ننقلها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الان نوافيكم بها من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز، حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ان يتم الاعلان عن اعتماد ظهورها فور اتباع الخطوات التالية:-