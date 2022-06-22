وزير الخارجية الروسى يزور بيلاروسيا فى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - يقوم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا فى 30 يونيو الجارى، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى مؤتمر صحفى فى موسكو اليوم الأربعاء.





وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية أن توقيت زيارة لافروف يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وروسيا. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "المحادثات المقبلة بين وزير الخارجية الروسى ونظيره البيلاروسى ستركز على سبل تعزيز التعاون فى ملف السياسة الخارجية إلى بحث آخر تطورات أبرز الأزمات الدولية الملحة.

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