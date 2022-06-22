وزير الدفاع الكويتى: تقدم الأمم يكمن بقدرة أبنائها على مواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، إن تقدم الأمم ونهضتها وتطورها يكمن فى قدرة أبنائها على مواجهة الأزمات وإدارتها والسيطرة على آثارها وتجاوز تحدياتها.





وأكد الشيخ طلال الخالد، فى كلمة له خلال حفل تخرج دورة القيادة والأركان المشتركة الـ26، مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التدريب والتأهيل القيادى للجيش حتى يتسنى ترجمة ذلك إلى العمل الميدانى ليستفيد منه الوطن. من جانبه، قال مساعد قائد كلية "مبارك العبدالله" للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طيار فيصل الشمرى إن من الأهداف أيضًا القدرة على فهم وتحليل البيئة الاستراتيجية والعملياتية واتخاذ القرارات المناسبة لها والمساهمة فى تنفيذ الأهداف الوطنية العليا ضمن استراتيجية عسكرية واضحة وواقعية بالإمكانات والمصادر المتاحة.

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