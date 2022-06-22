كوريا الجنوبية تؤكد سعيها لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقاء بارك جين اليوم الأربعاء مع ممثلى سفارات كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان، حيث أعرب خلال اللقاء عن أمله فى توسيع المشاورات رفيعة المستوى مع دول آسيا الوسطى.

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