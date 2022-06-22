ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيل

ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب افغانستان في وقت سابق من اليوم الأربعاء التي بلغت قوته 1ر6 درجة إلى اكثر من 900 قتيل ونحو 600 مصاب.

وأكد نائب وزير الدولة الأفغاني لإدارة الكوارث مولوي شرف الدين في مؤتمر صحفي مقتل 920 شخصا وإصابة 610 اخرين في الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في أفغانستان.

وأعلن عن حزمة تعويضات حكومية للقتلى والمصابين وناشد الهيئات الخارجية بتقديم المساعدات من أجل تخفيف من حدة الكارثة.

من جانبه قال المسؤول بوزارة الداخلية صلاح الدين أيوبي إن مروحيات هرعت الى المناطق المتضررة في محاولة لإنقاذ المصابين وتوفير الإمدادات الطبية والطعام.

ورجح أيوبي ارتفاع عدد القتلى نظرا لوقوع بعض القرى المتضررة في مناطق نائية في الجبال.

وأعربت الحكومة الباكستانية عن تعازيها في ضحايا الزلزال وتعاطفها مع الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الدولة المجاورة.