شولتس: سنعزز قدرات جيشنا للدفاع عن أنفسنا ضد جميع الاعتداءات

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن العلاقة المستقبلية مع روسيا ستلعب دورا رئيسيا فى المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف "الناتو"، مشيرا إلى أن إلغاء القانون التأسيسى للعلاقات المشتركة بين الناتو وروسيا سيكون "خطأ" لأنه سيخدم بوتين.

أما فيما يخص القوات الألمانية، قال شولتس: "سنعزز قدرات جيشنا لنتمكن من الدفاع عن أنفسنا وشركائنا ضد كل الاعتداءات".