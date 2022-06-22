الجيش الجزائرى: ضبط 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و280 مهاجرا غير شرعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجارى، من ضبط 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 28 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و300 كجم، وأكثر من 49 ألف قرص مخدر.

وفى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 280 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.