البيت الأبيض: بايدن يدعو لإعفاء ضريبة الغاز الفيدرالية لمدة 3 شهور

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن دعاء لإعفاء ضريبة الغاز الفيدرالية لمدة 3 شهور على خلفية الارتفاع الكبير فى الاسعار العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.





وأوضح البيت الأبيض، فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أن بايدن يدرك أن ارتفاع أسعار الغاز يشكل تحديا كبيرا للأسر العاملة مع دفعه لاتخاذ إجراءات فى الأشهر الأخيرة لتعزيز إمدادات النفط والغاز بما فى ذلك الإصدار التاريخى من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى وتشجيع شركات النفط والمصافى على تعزيز السعة والإنتاج للحصول على مزيد من الإمدادات فى السوق.

وقال البيان: "اليوم يدعو بايدن الكونجرس والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية إضافية لتوفير الإغاثة المباشرة للمستهلكين الأمريكيين الذين تعرضوا لضربة بسبب ارتفاع أسعار عقب العملية العسكرية التى شنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وحدد الرئيس الأمريكى أنه يدعو الكونجرس لتعليق ضريبة الغاز الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر المقبل دون سحب أى أموال من صندوق تلقى الأموال الضريبية للوقود من المواطنين "هاى واى ترست فند"، مشيرا إلى أن بايدن دعا الدول الاخرى أيضا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتوفير بعض التخفيف المباشر سواء كان تعليق ضرائب الغاز الخاصة بها أو مساعدة المستهلكين بطرق أخرى.

وتفرض الحكومة الفيدرالية ضريبة قدرها 18% على كل جالون من البنزين و24% ضريبة لكل جالون من السولار فى الوقت الحالى حيث تمول هذه الضرائب الطرق السريعة الهامة والنقل العام من خلال الصندوق الاستئمانى للطرق السريعة، وفقا لما أورده البيت الأبيض فى البيان.

وأضاف أن دعوة الرئيس الأمريكى لتعليق ضريبة الغاز لمدة ثلاثة أشهر لمنح الأمريكيين مساحة تنفس إضافية قليلا للتعامل مع آثار عمليات بوتين العسكرية فى أوكرانيا.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن دعا الكونجرس الأمريكى أيضا للتأكد من أن الإعفاء الضريبى على الغاز ليس له أى تأثير سلبى على الصندوق الاستئمانى مع انخفاض العجز بمقدار 1.6 تريليون دولار أمريكى خلال العام الجارى.

وأكد البيان أن قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن يتماشى مع التشريع المقترح فى مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى لتقديم إعفاء ضريبى مسؤول عن الغاز.

وذكر البيان أن "الرئيس بايدن يدعو حكومات الولايات والحكومات المحلية لتوفير إعفاء إضافى للمستهلكين".

وأضاف بيان البيت الأبيض: "بالفعل، تصرفت بعض الولايات والحكومات المحلية فعلى سبيل المثال، فى ولاية كونيتيكت ونيويورك، علق المحافظون مؤقتا ضرائب الغاز المفروضة عليهم، وفى إلينوى وكولورادو أخر الحكام زيادات الضرائب والرسوم المخطط لها"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يدعو كافة الحكومات المحلية لايقاف مؤقت لضرائاب المبيعات الحكومية على الغاز إلى الحسومات الاستهلاكية ومدفوعات الإغاثة.