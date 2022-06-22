جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة السودانى العميد الطاهر أبوهاجة، أن الطريق إلى الحوار لابد أن يستند على الآلية الثلاثية "الاتحاد الإفريقى وبعثة الأمم المتحدة فى السودان ومنظمة الإيجاد".





وقال أبو هاجة، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" : "نحن نقدر سعى الآلية الثلاثية فى الحوار، وأن أى سلوك أو أى طريق غير طريق الحوار السودانى السودانى سباحة ضد التيار وعدم معرفة بحقائق التاريخ". وأضاف أن محاولات القفز فوق الحوار الشامل السودانى السودانى قفزة فى الظلام وبناء بلا أساس وركض وراء السراب. وشدد على ضرورة مراعاة أن عدم الاستفادة من تجربة ما قبل 25 أكتوبر الماضى، لا يعنى تكرار الأزمة فحسب وإنما خلق أزمات جديدة لا تقبلها الأغلبية الصامتة من الشعب السودانى. وكان الاتحاد الإفريقى أعلن تعليق مشاركته فى بعض أنشطة الآلية الثلاثبة، وأكد مكتب الاتحاد الإفريقى فى السودان، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقى لم ينسحب من الآلية الثلاثية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار البرهان: الطريق إلى الحوار لابد أن يستند على الآلية الثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.