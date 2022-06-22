عاجل- بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للكرملين اليوم الأربعاء، أن المرسوم يتضمن فتح حساب باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصى لممثليهم، والذى يتم الاحتفاظ به بالروبل، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.
ويوضح المرسوم أن الأموال المودعة فى الحساب المذكور تُحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل فى سوق الصرف الأجنبى فى روسيا.
وينص المرسوم أيضا على الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة فى حال تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية فى سوق الصرف الأجنبى فى السوق الروسية فى اليوم، الذى قامت فيه روسيا بوضع الدفعات فى الإيداع المركزى.
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