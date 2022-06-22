الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته رغم انحسار الوفيات عالميًا

جدة - نرمين السيد - قال المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظرى، إن الأسابيع الماضية شهدت انحسارًا فى عدد وفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" عالميًا وإقليميًا، مضيفا: "فى الوقت الذى نجد هذه المؤشرات المشجعة ولكن نجد بعض الدول قلصت الاختبارات".





ولفت "المنظرى" إلى أن الفيروس سيتطور حيث أن الجائحة لم تنته بعد وحث البلدان على مواصلة الجهود وسائر الجهود التى تحمى من المرض، مؤكدًا أن اللقاحات الحالية تحمى من جميع تحورات كورونا، ومن متحور "أوميكرون" بعد الحصول على جرعة معززة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول مستجدات وضع فيروس كورونا و"جدرى القردة" والاستجابة لهما فى إقليم شرق المتوسط.

وبالنسبة لجدرى القرود، قال المنظرى إنه أكثر من 2100 حالة أصيبوا بفيروس "جدرى القردة" فى 42 دولة، وما زال الفيروس متوسط الخطورة عالميًا وإقيلميًا.

وتابع: أن المنظمة ستعقد اجتماعًا غدا لمناقشة جدرى "القردة"، وهل تمثل طارئة صحية عامة من عدمه، مؤكدًا أنه تم اكتشاف ثلاث حالات فى الإمارات والمغرب ولبنان.