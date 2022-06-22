ولفت "المنظرى" إلى أن الفيروس سيتطور حيث أن الجائحة لم تنته بعد وحث البلدان على مواصلة الجهود وسائر الجهود التى تحمى من المرض، مؤكدًا أن اللقاحات الحالية تحمى من جميع تحورات كورونا، ومن متحور "أوميكرون" بعد الحصول على جرعة معززة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول مستجدات وضع فيروس كورونا و"جدرى القردة" والاستجابة لهما فى إقليم شرق المتوسط.
وبالنسبة لجدرى القرود، قال المنظرى إنه أكثر من 2100 حالة أصيبوا بفيروس "جدرى القردة" فى 42 دولة، وما زال الفيروس متوسط الخطورة عالميًا وإقيلميًا.
وتابع: أن المنظمة ستعقد اجتماعًا غدا لمناقشة جدرى "القردة"، وهل تمثل طارئة صحية عامة من عدمه، مؤكدًا أنه تم اكتشاف ثلاث حالات فى الإمارات والمغرب ولبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته رغم انحسار الوفيات عالميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.