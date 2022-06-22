بوتين: ندعم مبادرة الصين الرامية لمزيد من العمل المشترك بين مجموعة بريكس

وقال بوتين، خلال كلمة له عبر تقنية الفيديو للمشاركين فى منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، اليوم الأربعاء: "إن جدول أعمال المنتدى ملئ بقضايا الساعة بالفعل، وهى تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمى والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون فى الاقتصاد الرقمى والنمو الأخضر وتحديث الصناعة وبناء سلاسل الإمدادات النقل وخدمات لوجستية جديدة".
وأضاف الرئيس الروسى أن روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التى تم تبنيها كنتيجة للمنتدى، والتى أكدت توجه دوائر أعمال فى "بريكس" نحو مزيد من العمل الوثيق المشترك فى جميع المجالات المذكورة أعلاه.
وتابع: "فى رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع ويتمثل فى تعميق الشراكة التجارية لدول "بريكس" من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".
تأسست مجموعة "بريكس" فى عام 2009، وتضم حاليًا الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادى جديد ينهى هيمنة القطب الواحد ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
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