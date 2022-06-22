جدة - نرمين السيد - وتابع "شولتز" خلال خطاب له أمام البرلمان الألمانى بشأن القمم المقبلة للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "ناتو" وقمة مجموعة السبعة، أن بلاده تحمل على عاتقها مسؤولية خاصة جدًا فى ظل أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود.
وشدد المستشار الألمانى، على أن الحلفاء فى شرق أوروبا يمكنهم الاعتماد على ألمانيا التى تعيد إعداد جيشها، وأن الأمر لا يتعلق بأمنها فقط ولكن أمن حلفاؤها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شولتز: إعداد الجيش الألمانى سيمكننا من الدفاع عن أنفسنا وحلفائنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.