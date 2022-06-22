شولتز: إعداد الجيش الألمانى سيمكننا من الدفاع عن أنفسنا وحلفائنا

جدة - نرمين السيد - وتابع "شولتز" خلال خطاب له أمام البرلمان الألمانى بشأن القمم المقبلة للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "ناتو" وقمة مجموعة السبعة، أن بلاده تحمل على عاتقها مسؤولية خاصة جدًا فى ظل أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود.

وشدد المستشار الألمانى، على أن الحلفاء فى شرق أوروبا يمكنهم الاعتماد على ألمانيا التى تعيد إعداد جيشها، وأن الأمر لا يتعلق بأمنها فقط ولكن أمن حلفاؤها.