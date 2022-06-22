نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يوم باقي على نتائج التحصيلي 1443 وخطوات معرفه النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية على مواقع الإنترنت عن موعد نتائج التحصيلي 1443هـ، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بعمل اختبارات القياس التي تمكن الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية من تحديد مصيرهم واختيار الكلية التي تناسب قدراتهم وأحلامهم من خلال الدرجة أو النسبة التي سيحصلون عليها من إجراء اختبار القياس، فهو سُمي قياس لأنه يقيس مستوى الطالب وسنوضح لكم كل ما يخص اختبارات التحصيلي فيما يلي.

موعد نتائج التحصيلي 1443هـ للقياس

يعد هذا التساؤل هو من أكثر التساؤلات المتداولة بين الطلاب خريجي الثانوية العامة، ولكن قام مركز وهيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية بالكشف على أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لنتائج اختبار التحصيلي لعام 1443هـ الجاري ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج في بداية شهر يوليو المقبل وذلك وفقًا لبعض التسريبات من داخل وزارة التربية والتعليم السعودية.

المستندات المطلوبة لإجراء اختبار التحصيلي

يحتاج الطالب إلى تقديم بعض الأوراق التي تدعمه وتساعده في اختبار التحصيلي للقياس وتتمثل هذه الأوراق في كل مما يلي:-

إذا كان الطالب سعودي يجب أن يقوم بتقديم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الشخصية أو رخصة القيادة الخاصة به.

بالنسبة إلى الطلاب القادمين من دول الخليج العربي يمكنهم تقديم رقم الهوية الوطنية الشخصية أو جواز سفرهم.

أما بالنسبة للطلاب الأجانب (غير سعوديين) فيجب تقديم جواز السفر أو رقم الإقامة (الأصل والصورة).

موعد نتائج الاختبارات المحوسبة

قد أجاب حساب العناية بالمستفيدين على كافة التساؤلات كم خلال المتابعين عن موعد ظهور القدرات المحوسب، فقد أشار أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات المحوسبة بعد القيام بتأدية الاختبار من 3 حتى 5 أيام عمل، مع العلم بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد ليوم الخميس، وأشار بأن اختبار القدرات للجامعيين هل هو طوال السنة مفتوح للتسجيل أو له زمن معين، فقد أشار الاختبارات المحوسبة التي يتم عقدها طوال أيام العام، وتتمكن من التسجيل طبقًا للمقاعد الشاغرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي من القياس

بالنسبة إلى الاستعلام عن النتائج الخاصة باختبار التحصيلي يجب أن تتبع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:-