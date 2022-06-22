epedu.gov.iq الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني pdf

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني جميع المحافظات العراقية، حيث بصورة وبشكل الكتروني بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية فى كل المحافظات العراقية بعدما اتخذت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الحصول على نتائج الطلاب اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، حيث تعمل كل الجهات المختصصة على اتمام التصحيح ورصد اختبارات الطلاب على استخدام منصة وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج الطلاب على شكل ملفات pdf على شكل نستعرضه وننقله الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

معرفة نتائج القبول الموازي نتابعه مع حضراتكم فى ظل رغبة عدد كبير من الطلاب على مستوى كل المدن العراقية على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث قد استوعبت الجامعات العراقية نحو 21 ألف طالب وطالبة، حيث قد وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى نحو 35 ألف طالب وطالبة، على ان يتم طرح إمكانيات الحصول على تلك النتائج الكترونياً من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي ننقلها ونتابعها مع حضراتكم الان بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح إمكانيات الحصول على تلك النتائج الكترونياً على نحو الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية