ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وسرعة في تنفيذ الطلب

ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش وفورى بإجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن حلول تمويلية ميسرة تلبي جميع احتياجاته عن المالية والشرائية وذلك بما يتناسب مع إلتزاماته المالية الأخرى.

ربع مليون بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويلك كاش وفورى بدون ضامن أو كفيل وبدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا منتج التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بهدف خدمة الاحتياجات المالية والشرائية لقطاع الأفراد في المملكة. التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي. وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل القرض الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن أن يستفيد العميل بهذا المنتج والحصول على الموافقة المبدئية علي الطلب وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة حتي 5 سنوات.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء ، حيث يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مرابحة مرنة للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية ، كما يمكن التقديم على طلب قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة عن طريق الاتصال على الرقم 920033868 أو الرقم 8001111810 ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع شركة مرابحة مرنة للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل