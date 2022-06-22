روسيا: لا خطط حاليا لمحادثات بين لافروف وبلينكن

جدة - نرمين السيد - صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، بأنه لا توجد خطط لإجراء محادثة بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش الاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين فى إندونيسيا.





وأضاف ريابكوف، أن "موسكو لديها قنوات اتصال كافية عبر السفارات لمعالجة القضايا الحالية". وكان لافروف وبلينكن قد التقيا مرارا على هامش الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، ولكن فى عام 2021، لم يجتمعا على هامش قمة العشرين، وإنما أجرى لافروف محادثة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن. وكان قد أُعلن، فى وقت سابق، أن لافروف سيشارك يومى 7 و8 يوليو المقبل فى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين فى إندونيسيا.

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