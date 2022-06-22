إيطاليا: العقوبات المفروضة على روسيا فعالة

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى فى تقرير لمجلس النواب الإيطالى قبل بدء القمة الأوروبية فى بروكسل غدا الخميس: "هل العقوبات فعالة؟ أكرر ما تقوله لى كل المنظمات الدولية". وأضاف: "لدى إحساس، وجميع البيانات تذهب فى هذا الاتجاه، أنها ستصبح أكثر فاعلية هذا الصيف وجميع الإشارات التى تأتى من روسيا تسلط الضوء على كيفية حدوث ذلك"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

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