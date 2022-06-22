سوريا تعلن موعد عودة مطار دمشق الدولى للخدمة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إنه يمكن لجميع النواقل الجوية برﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من غد، مشيرة إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة.
من جانبها، نوهت الشركة السـورية للطيران بأن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أى تعديل.
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