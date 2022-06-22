نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ارشيف قضائي : محاولة انتحار اردنية تكشف تعرضها لهتك العرض 60 مرة من قبل سائق باص على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- كانت مفاجأة من نوع ثقيل عندما علمت جهات التحقيق مع إحدى الفتيات التي حاولت الأنتحار بأن سبب محاولتها هو تعرضها لهتك العرض من قبل سائق باص لـ 60 مرة ، أثناء توصيلها إلى مدرستها .

وأفادت مصادر مطلعة ومتداولة إن هذه الحادثة المتكررة وقعت منذ أن كان عمر الفتاة 7 سنوات واستمر السائق بأفعاله حتى بلغت الطفلة سن الرشد .

وبعد رحيل عائلة الفتاة لسنوات من المنطقة ، وأثر عودتهم أليها ، وعقب علمها بأن الذي سيوصلها إلى المدرسة هو نفس السائق أقدمت على محاولة الإنتحار آنذاك ، علما بان الفتاة الآن تبلغ 18 عاما .

وقد وجه مدعي عام الجنايات تهمة هتك العرض 60 مرة للرجل الثلاثيني .