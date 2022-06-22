الملك يمنح ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- منح جلالة الملك، سمو ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارة سموه للأردن.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.



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