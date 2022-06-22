نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف متى تطلع نتائج التحصيلي الفترة الثانية| رابط استعلام نتائج قياس التحصيلي 1443 برقم الهوية الوطنية فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 qiyas موقع قياس وتطبيق توكلنا كلمات تصدرت قائمة محركات البحث على الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1443 ستكون متوفرة عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا، ما جلعنا نرصد رابط موقع قياس الوطني للاستعلام عن نتائج قياس التحصيل المدرسي.

متى تطلع نتائج التحصيلي

يستعد المركز الوطني للقياس الموحد التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لإعلان نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1443 عبر موقع قياس برقم الهوية فقط وتطبيق توكلنا لطلاب الثانوية العامة والجامعات والخريجين الذين تقدموا لأداء الامتحانات الفترة الثانية خلال الأيام الحالية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.

ما هو اختبار قياس التحصيلي 1443

يتطلب دخول المرحلة الجامعة للقبول في الكليات السعودية عدة شروط بجانب الحصول على درجات القبول في الجامعة المطلوبة، وتتمثل تلك الشروط في الحصول على شهادة باجتياز نتائج قياس التحصيلي 1443 حديثة لم يمر عليها أكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات المعرفية الورقية 1443 والإلكترونية.

نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1443

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية أن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1443 تبلغ صلاحيتها مدة 5 سنوات، موضحة أن مجموع درجات اختبار التحصيل المدرسي 100 درجة.

وأشارت الهيئة في بيان لها أن نتائج التحصيلي 1443 سيتم توفيره عبر منصتين في إطار حرص وزارة التعليم السعودية على التيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة بالطريقة الأنسب لكل منهم.

موعد اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1443

وتنطلق اختبارات التحصيل الدراسي الفترة الثانية لعام 1443 بداية من يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري.

وتستمرة لمدة 5 أيام على أن يختتم الطلاب أداء اختبارات قياس التحصيل الدراسي يوم الاثنين 20 يونيو الجاري.

وأكد المركز الوطني للقياس الموحد إن مواعيد الاختبارات لم يتم تغييرها كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبناءنا الطلاب والطالبات، نود التأكيد على أن اختبار #التحصيل_الدراسي للفترة الثانية بدأ في موعده المقرر سابقًا 16 يونيو 2022 وسيستمر حتى 20 يونيو 2022، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. https://t.co/2Y3XjXeCZv — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) أبناءنا الطلاب والطالبات، نود التأكيد على أن اختبار #التحصيل_الدراسي للفترة الثانية بدأ في موعده المقرر سابقًا 16 يونيو 2022 وسيستمر حتى 20 يونيو 2022، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد.



مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. https://t.co/2Y3XjXeCZv — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 17, 2022

نتائج التحصيلي الفترة الثانية

وحول موعد ظهور نتائج التحصيلي أكد أعلن المركز الوطني للقياس الموحد في تصريحات صحفية سابقة، أن الموعد المحدد لإعلان نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1443 هو يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2022.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، من خلال موقع قياس برقم الهوية الوطنية الخاصة بكل طالب، أو من خلال تحميل تطبيق توكلنا للاستعلام عن نتائج التحصيلي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 قياس

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1443 الفترة الثانية برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاص بالطالب أو الطالبة. وذلك عبر موقع قياس e-services.qiyas من خلال ما يلي:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع قياس.

تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاص بالطالب أو الطالبة

الضغط على المربع المجاور لكلمة أنا لست روبوت والتحقق من الصور .

اختيار أيقونة النتائج ثم الضغط عليها.

تحديد نوع الاختبار من خلال اختيار اختبار التحصيلي 1443

الضغط على كلمة بحث

ويعد اختبار قدرات قياس التحصيلي 1443 أحد اهم الاحتبارات لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية. وذلك من أجل ضمان دخول الكليات والجامعات وتحديد الكلية المناسبة وفق درجة القبول في نتائج التحصيلي.

ويمكن إجراء اختبار التحصيل الدراسي أكثر من مرة للطالب حتى يتسنى له الحصول على أعلى درجة.