نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “85005” نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية خطوات الحصول على النتيجة عن طريق sms في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعي موقع ثقفني في تونس يسعدنا أـن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية، والتي يترقبها أكثر من 134 ألف طالب طالبة في جميع أنحاء تونس، الخضراء بعد أن انتهت الاختبارات يوم 15 يونيو الجاري، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش بين الطلاب، بعد أن تعددت البلاغات من وجود حالات للغش بين الطلاب في الثانوية العامة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، تعمل وزارة التربية التونسية على توفير النتائج إلكترونياً، عن بعد توفيراً على الطلاب وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

كانت الوزارة قد أعلنت في بلاغ رسمي لها يوم الإثنين الماضي الموافق 2022/06/20، أنه يمكن للمترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الحصول على نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية، من خلال الرسائل القصيرة sms على هواتفهم الجوالة لجميع المشغلين مقابل مبلغ بسيط، كما أعلنت الوزارة أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بداية من يوم الثلاثاء 2022/06/21 من الساعة العاشرة صباحاً، عبر رسائل على رقم “85005” وتسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب، ليتم إرسال النتائج له فور صدورها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا التونسية 2022

كما أعلنت الوزارة فأن النتائج سوف يتم إرسالها للطلبة المترشحين يوم الأحد القادم الموافق 2022/06/26، عبر رسائل قصيرة على أرقام هواتفهم، كما يمكن للطلاب الاستعلام الإلكتروني عنها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية التونسية.

رابط نتائج البكالوريا تونس 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية التونسية education.gov.tn. تسجيل بيانات الطالب الاسم ورقم التسجيل ورقم التعريف الوطني المكون من 8 أرقام. تحديد نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2022. النقر على بحث أو أستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة فوراً.

خطوات التسجيل للحصول على النتائج عبر الرسائل القصيرة

أولاً الذهاب إلي أيقونة الرسائل في الجوال. أكتب نتيجة أل PAC ثم أترك فراغ. سجل البيانات رقم التسجيل الخاص بك في الأمتحان. أضف نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني المكون من 8 أرقام. ثم أضغط إرسال ليتم إرسال النتيجة فور اعتمادها ونشرها على الرقم الجوال الخاص بك.

رسوم الحصول على النتائج عبر الرسائل القصيرة

بالاتفاق بين وزارة التربية التونسية ووزارة الاتصالات وشركات الموبايل العاملة في تونس، وهي شركة أورنج، أتصالات تونس، أوريدو، فأن مقابل الخدمة للحصول على نتيجة البكالوريا تونس 2022، هي 950 مليم فقط.

وزارة التربية التونسية

أعلنت الوزارة أنه ينبغي على الطلاب المترشحين أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا مكون من 6 أرقام، ورقم بطاقة التعريف الوطني مكون من 8 أرقام، كما أعلنت أن رسائل النتائج سوف تتضمن تفاصيل النتيجة “القرار، المعدل النهائي، وأعداد مختلف المواد” وذالك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.