ولى العهد الكويتى: لن نحيد عن الدستور.. ولن نقوم بتعديله

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ مشعل، إن "الكويت دولة مؤسسات وصاحبة تجربة رائدة ومنارة للعمل الإنسانى"، مضيفا نعمل على تحقيق الاستقرار الوطنى ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.
وتابع بالقول، أصبح بلدنا ذا مكانة عربية وإقليمية، كما تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة.
وفيما يخص الدستور الكويتى، قال الشيخ مشعل، "لن نحيد عن الدستور أو نقوم بتعديله أو تعطيله"، مؤكدًا أن هناك أخطارًا تحيط ببلدنا من كل جانب.
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