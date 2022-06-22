روسيا تهدد: الرد على حظر ليتوانيا لن يكون دبلوماسيا

وقالت زاخاروفا ـ "الرد الروسى موجود حاليا فى صيغة ما بين الإدارات المختلفة، ولن يكون دبلوماسيا، وإنما سيكون عمليا"، مشيرة إلى أن روسيا أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبى أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأن الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانونى.
وحول طبيعة وتوقيت الرد الروسى، قالت زاخاروفا "إن ذلك قيد النقاش، كما يعتمد على ما إذا كانت ليتوانيا ستتخذ أى إجراءات بشأن رفع حظر تقييد العبور".
وكانت ليتوانيا قد أخطرت منطقة كالينينجراد الروسية بتقييد عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى اعتبارا من 18 يونيو الجارى، وتشمل تلك البضائع (مواد البناء، والمعادن، والأخشاب، والأسمنت، والأسمدة، والكحول، والكافيار)، وبعض فئات السلع الأخرى، والتى تمثل حوالى 50% من جميع السلع العابرة إلى المنطقة.
وفى المقابل، انتقدت الرئاسة الروسية (الكرملين) قرار السلطات الليتوانية ووصفته بأنه "غير قانونى وغير مسبوق".
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