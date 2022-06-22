عاجل- ولى العهد الكويتى يعلن حل مجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ مشعل، إن "المواطنين غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مضيفا إننا لن نتدخل فى الانتخابات ولا فى اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

وتابع ولى عهد الكويت، بأن الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة، مضيفا أن مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.

كما أكد أن غياب الدور الحكومى فى المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية، داعيا الشعب الكويتى لتصحيح المسار وعدم إعادة الوضع إلى سابق عهده، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.