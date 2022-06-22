جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ مشعل، إن "المواطنين غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مضيفا إننا لن نتدخل فى الانتخابات ولا فى اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.
وتابع ولى عهد الكويت، بأن الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة، مضيفا أن مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.
كما أكد أن غياب الدور الحكومى فى المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية، داعيا الشعب الكويتى لتصحيح المسار وعدم إعادة الوضع إلى سابق عهده، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ولى العهد الكويتى يعلن حل مجلس الأمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.