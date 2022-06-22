العالم اليوم - الكويت تعلن حل مجلس النواب.. والدعوة إلى انتخابات عامة

انتم الان تتابعون خبر الكويت تعلن حل مجلس النواب.. والدعوة إلى انتخابات عامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة، مؤكدا التمسك بالدستور "وعدم تعديله أو تعطيله".

وتحدث ولي العهد الكويتي، في خطاب، عن وجود أخطار تحيط بالكويت من كل جانب، مشيرا إلى التصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا ولي العهد الجميع إلى الالتفاف حول أمير البلاد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الصباح إن الكويت أصبحت بلدا ذا مكانة عربية وإقليمية، مؤكدا العمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب.