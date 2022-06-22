نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية”خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل في المقال التالي
المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية شرحت في تغريدة عبر Twitter خطوات القيام بتعديل على تاريخ الاستبعاد أو تاريخ الاستقالة أو تاريخ الإلتحاق بالعمل، وذلك بسبب مشكلة واجهت أحد العملاء عندما قام بتقديم استقالته في مكان عمله القديم، والمشكلة هي أن تاريخ الاشتراك في التأمينات الاجتماعية غير موافق لتاريخ تقديم استقالته الفعلي، وردت المؤسسة العاملة التأمينات الاجتماعية على تويتر وشرحت كيفية القيام بتعديل تاريخ الاستبعاد بكل سهولة.
خطوات تعديل تاريخ الاستبعاد
جاء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تغريدة عبر تويتر فيها سؤال لشخص, بتقديم استقالته من شركة ما وتم استبعاده من التأمينات بتاريخ غير مطابق لتاريخ استقالته الأصلي، ويريد أن يقوم بتعديل هذا التاريخ وفي نهاية التغريدة سأل هل يقوم برفع شكوى أم ماذا؟، واجبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحددت الخطوات الخاصة بتعديل الاستبعاد والالتحاق بالعمل، وكان الرد من خلال الحساب الرسمي لوزارة التأمينات الاجتماعية ” العناية بالعملاء” أن يمكن بكل سهولة القيام بالتعديل بكل سهولة على تاريخ الاستقالة أو الاستبعاد أو الإلتحاق بالعمل من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يجب تسجيل الدخول في الحساب الخاص بالشخص الذي يريد تعديل التاريخ.
- ثم يقوم باختيار التسلسل الزمني الخاص بالاشتراكات.
- ويختار الفترة التي يريد التعديل عليها.
- ثم يقوم باختيار نوع الطلب، ويقوم باستكمال باقي البيانات اللازمة.
كيفية استبعاد صاحب منشأة لعامل
خلل في تاريخ ال استبعاد التحكم، ويمكن أن يقوم صاحب العمل بتقديم طلب في التأمينات الاجتماعية بكل سهولة من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمكن الدخول من خلال تطبيق تأميناتي وهو تطبيق خاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية هو نفس الموقع.
- بعد أن قمت بالدخول على الموقع أو التطبيق، قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك كصاحب العمل ثم أختر الخدمات الإلكترونية.
- ثم انقر على خدمة إضافة أو استبعاد مشترك في القائمة المتاحة.
- ثم قم بالبحث عن اسم العامل الذي تريد استبعاده أو إلغاء أشتراكه.
- معنى ذلك قم باختيار الاسم ثم اختر تاريخ الاستبعاد وأخيرا قم بحفظ البيانات.
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