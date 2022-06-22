وزارة التربية والتعليم تعلن موعد صرف مكافأت الطلاب 1443 لشهر يونيو

‏موعد صرف مكافآت الطلاب 1443 لهذا الشهر 1443 يبحث عنه الكثير من الطلاب المؤهلين لكي يحصلوا على هذه المكافأة، حيث أن وزارة التربية والتعليم في المملكة تقوم بدفع ‏مكافآت الطلاب في المدارس الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للصرف، ‏وتعد هذه المكافآت بمثابة مساعدة او المساهمة للطلاب، ‏وزارة التربية والتعليم السعودية تصرف تلك المكافآت لكي تساعد الطلاب على إكمال مسيرتهم التعليمية، ومساعدتهم في شراء وتوفير الأدوات التعليمية التي يحتاجونها من خلال الدعم النقدي ‏التي تعطيها الوزارة لهؤلاء الطلاب.

موعد صرف مكافآت الطلاب 1443

موعد صرف مكافآت الطلاب 1443 وتسعى ‏المملكة العربية السعودية دائما تحرص على أن تقوم بتقديم الدعم المادي في المواعيد المحددة له وأيضا ثابتة ولا تتغير ومعلومة واضحة للجميع، وذلك هدفا إلى أن يكون الأمر الأمر سهلاً على مستحق الدعم ‏وعدم البحث كثيرا على الإنترنت خوفا من أن يكون معاد الصرف للدعم قد تغير، ‏ولا يحدث أبدا تغيير في مواعيد تلقي الدعم المادي باستثناء ‏صادف عطلة رسمية مع يوم نزول المكافآت، ‏في هذه الحالة فإنه وزارة التربية والتعليم السعودية تقوم بتقديم يوم نزول المكافآت أو تأخير يوم ‏حرصنا على تقديم المكافأة في معادها أو ما يقاربه.

‏وزارة التربية والتعليم السعودية تقوم ‏بإيداع ‏مكافآت الطلاب المدارس المستحقين للدعم في يوم 27 ‏من كل شهر ميلادي، وذلك أن لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة كلها، ‏موعد إيداع وصرف مكافآت الطلاب لشهر يونيو ‏سوف يكون يوم 27، ويوافق يوم 28 من شهر ذي القعدة.

شروط استحقاق مكافآت الطلاب

‏نظام noor للمكافآت ‏أطلقه وزارة التربية والتعليم السعودية ‏لمساعدة الطلاب الذين يعانون من مشاكل مادية تعيقهم في استكمال ‏رحلتهم التعليمية، لذلك حددت لهم وزارة التربية والتعليم بدي بس كوسيلة دعم لمساعدتهم في استكمال الدراسة بدون أي عوائق، ‏ويجب أن يتوافر فيهم بعض الشروط اللي يستحقون هذا الدعم المادي، وهذه الشروط هي: