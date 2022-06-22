نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022 وزارة التربية نتائج الثاني عشر موقع app.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية، من الموضوعات التي تطرح نفسها خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب انتهاء طلبة الصف الثاني عشر في الكويت 2022، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، حيث بدأ طلاب القسم الديني الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022 إلى يوم الخميس الموافق 23/6/2022، وبالنسبة للقسمين العلمي والأدبي فقد بدأت امتحاناتهم من يوم 12/6/2022، واستمرت حتي يوم 22/6/2022، وكانت وزارة التربية الكويتية قد قامت بتجهيز لجان الامتحانات لتوفير الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، بالإضافة لمتابعة مستمرة من قيادات الوزارة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علي المضف، وتقوم حالياً لجان التصحيح بمتابعة أعمالها بتصحيح كل مادة أول بأول عقب الانتهاء من امتحانها، حتي يتم إعلان النتائج قريباً ويطمئن الطلاب وأولياء الأمور على النتائج، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

الدخول على موقع وزارة التربية “moe.edu.kw“.

أو الدخول المباشر على المربع الإلكتروني “app.moe.edu.kw“.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على بحث.

موقع المربع الإلكتروني

يعتبر رابط المربع الإلكتروني من أهم المواقع الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية الكويتية لعرض نتائج الطلاب بمختلف المراحل.

فخلال الفترة الماضية شهد إقبال كبير على الموقع بالتزامن مع إعلان نتائج المتوسط والصفين العاشر والحادي عشر الثانوي.

حيث يقدم الموقع خدماته للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب للمدارس والحصول على النتائج وقت إعلانها مباشرةً.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2022

لم تصدر وزارة التربية الكويتية بياناً رسمياً عن موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2022، حيث ما زال العمل مستمر في لجان التصحيح، وسنكون معكم أول بأول لعرض أخر التطورات التي تخص النتائج ونعلمكم بها في حينها.

نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022

ينتظر نحو 48611 ألف طالب وطالبة بمختلف أقسام الشهادة الثانوية “الديني، الأدبي ، العلمي”، الإعلان عن نتائج نهاية العام 2022، للصف الثاني عشر الثانوي في الكويت، لما لهذه الشهادة من أهمية كبيرة لأنها هي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، فعليها يتحدد مصير الطالب في اختيار الجامعة والكلية التي يرغب الالتحاق بها، فبعد إعلان النتيجة تتوجه أنظار الطلاب لرابط تقديم جامعة الكويت وتسجيل طلبات الالتحاق بالدراسة الجامعية، ويتميز الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة بقدرته على استيعاب العديد من المواد لما اكتسبه من خبرات خلال مراحل دراسته المختلفة.

موقع وزارة التربية الكويتية

قامت وزارة التربية الكويتية بإطلاق موقعها الإلكتروني لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم.

ضمن خطة التطوير والتحديث للتحول الرقمي في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

لذلك توفر الوزارة موقعها الإلكتروني لعرض نتائج الصف الثاني عشر.

من خلال الدخول على قائمة الطالب ومنها للنتائج، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.