نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 عداد نزول رواتب المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 راتب المتقاعدين لشهر شوال، من أكثر المواعيد التي يتم البحث عليها بكثافة كبيرة، نظراً لاحتياج هذه الفئات من المتقاعدين للراتب من كبار السن ومن تقاعد بسبب إصابة أو مرض أوعجز، وتقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية كل الدعم للمتقاعدين، كما تحرص كل الحرص على توفير برامج الدعم اللازمة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

كم باقي على نزول رواتب المتقاعدين في السعودية من أكثر كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل، وما هي شروط استحقاق معاش التقاعد ويعد راتب التقاعد المدني والعسكري من الأمور التي تشغل تفكير عدد كبير من المواطنين، وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتسهيل كافة الإجراءات للاستعلام عن الراتب إلكترونياً، كما قامت وزارة المالية بتثبيت مواعيد كافة الرواتب تيسيراً على المستفيدين، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني موعد صرف رواتب المتقاعدين بالهجري والميلادي وعداد نزول الراتب بالثانية.

موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قد حددت مواعيد الرواتب في المملكة بحيث تكون معلومة للجميع، ولا يمكن تغيير موعد الصرف إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة ففي هذه الحالة قد يتم تقديم الموعد لو صادف يوم الصرف يوم الجمعة ليحل محله يوم الخميس، أو قد يتم تأخير الموعد يوم لو صادف يوم الصرف يوم السبت ليحل محله يوم الأحد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يونيو 2022

من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد المدني والعسكري رواتب المؤسسة العامة للتقاعد في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. لذلك سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر شوال 1443 يوم الأحد بتاريخ 27\11\1443 الموافق 26\06\2022.

عداد نزول راتب التقاعد في السعودية بالثانية

رواتب المؤسسة العامة للتقاعد

يستحق المتقاعد صرف المعاش بعد بلوغه السن القانونية. أو بسبب المرض أو الإصابة أثناء العمل أو في حالة العجز عن القيام بمهام الوظيفة. وتقوم لجان طبية متخصصة بالكشف على المتقدم وكتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة. وتعد المؤسسة العامة للتقاعد مؤسسة حكومية سعودية. تختص بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين المحالين للتقاعد في القطاعين المدني والعسكري الحكومي.