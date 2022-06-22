ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى ألف قتيل و1500 جريح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:26 مساءً - قتل أكثرُ من 1000 شخصٍ وأصيب نحو 1500 آخرين جراء زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب شرق البلاد.

وقال رئيس هيئة الكوارث الأفغانية إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي منن غرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطاتُ من سقوط مزيد من الضحايا.

من المرجح أن تتعقد جهود الإنقاذ بعد مغادرة العديد من وكالات الإغاثة الدولية أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد العام الماضي والانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي من أطول حرب في تاريخه.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن مركز الزلزال كان في ولاية باكتيكا بأفغانستان بالقرب من حدود باكستان وعلى بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست.

تتسبب الزلازل في أضرار جسيمة في مناطق مثل هذه حيث تكون المنازل والمباني الأخرى ضعيفة البناء، وتشيع الانهيارات الأرضية.

وأظهرت لقطات من ولاية بكتيكا أشخاصا يتم نقلهم على متن مروحيات، بينما يعالج آخرون بالموقع. وشوهد أحد السكان وهو يتلقى سوائل عن طريق الحقن الوريدي خارج أنقاض منزله، وآخرون على نقالات.