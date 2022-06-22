بوتين: روسيا بصدد تغيير مساراتها التجارية وتحويلها إلى دول «البريكس»

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى الاجتماع السنوى لقمة "بريكس" الافتراضية، نبحث مع دول المجموعة إمكانية زيادة حصة سوق السيارات الصينية فى روسيا وفتح سلسلة سوبر ماركت هندية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتعد بريكس، اختصار لتجمع يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تم إنشاؤه فى عام 2006 وعقد اجتماع قمته الأولى فى روسيا فى عام 2009.

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