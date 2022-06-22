الجيش الروسى يتسلم دفعة من مدافع هاون الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشركة، إن "المدافع تم تسليمها للجيش الروسى فى إطار برنامج الحجوزات الدفاعية الروسية"، موضحا أن مدفع الهاون الجديد من طراز"2B24" تم تصنيعه باستخدام المواد الحديثة، ما سمح بتخفيف وزنه إلى حد بعيد وزيادة دقته، كما سمحت مميزات تصميم المدفع بإطلاق النيران طويلا بألغام ذات قوة عالية وكذلك إطلاق النيران الدائرية من أية تربة كانت.

وأشار إلى أنه يمكن نقل مدفع الهاون داخل مدرعة أو حافلة مع طاقمه، ما يسمح باستخدامه فى المناطق الوعرة.

جدير بالذكر أن وزن المدفع المذكور أعلاه 45 كيلوجرام ما يسمح بنقله من قبل طاقمه الذى يضم 5 أفراد، فيما تبلغ سرعة رمى المدفع 20 طلقة فى الدقيقة.