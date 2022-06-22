اجتماع لزعيم كوريا الشمالية يثير خوف الغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، لا يجتمع كيم مع القادة العسكريين، إلا فى حال وجود أمر مهم عسكريا، وهو ما دفع التقارير الغربية لتوقع أن يكون الاجتماع تمهيدا للاختبار النووى المرتقب.

وبحسب الموقع، يعتبر هذا الاجتماع الأول لكيم منذ عام، مع كبار مسؤوليه العسكريين، والذى جرى فيه مناقشة سياسات الدفاع الوطنى وخطط سباق التسلح.