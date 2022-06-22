زلزال أفغانستان.. حصيلة مفزعة من القتلى والمصابين

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام رسمية فى أفغانستان، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب منطقة ريفية جبلية فى شرق البلاد، بالقرب من الحدود الباكستانية صباح اليوم الأربعاء، إلى ألف قتيل و1500 مصاب.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقد تسبب فى تدمير عدد من المبانى فى إقليمى "خوست" و"باكتيكا". ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست"، الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية، وعلى عمق 10 كيلومترات. وحثّت السلطات الأفغانية جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق إلى المنطقة على الفور للحيلولة دون وقوع كارثة.

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