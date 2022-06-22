جدة - نرمين السيد - وقال سيرهى هايدى رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى "لوجانسك": "إن الروس يقتربون من ليستشانسك، ويتحصنون فى البلدات المجاورة والمدينة تقصف بالطائرات".
وأضاف هايدى، أن "ليسيتشانسك تتعرض لنيران كثيفة الآن، والمدينة تتعرض للقصف بالمدفعية والدبابات والطائرات، وهناك ما لا يقل عن ثلاثة جرحى من المدنيين، فيما أصيب عدد من رجال الشرطة"، مشيرا إلى أن مبان تابعة للشرطة والأجهزة الأمنية أصيبت بالصواريخ.
وأقر هايدى بأن الأمر "صعب" فى المنطقة الواقعة جنوب "ليسيتشانسك"، مضيفا "ليس من السهل على جنودنا الحفاظ على الدفاع".
وأشار إلى أن "قتال الشوارع مستمر فى سيفيرودونتسك"، حيث لا يزال المدافعون الأوكرانيون يحتلون جزءا من مصنع "آزوت" للكيماويات.
ولفت رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى "لوجانسك"، إلى أن الروس كانوا يحاولون محاصرة الوحدات الأوكرانية فى بعض المناطق مثل "بوريفسك" بالقرب من "ليسيتشانسك" و"سيفيرودونيتسك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أوكرانيا تعترف بفقدان العديد من الأحياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.