عاجل- بايدن يدرس تعليق الضريبة الفيدرالية على أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، أعلنت فى وقت سابق، أن إدارة بايدن لم تستبعد إمكانية بطاقات الخصم، وأن الرئيس أكد أنه على استعداد لاستكشاف جميع الخيارات التى من شأنها أن تساعد فى خفض أسعار الوقود للشعب الأمريكى.

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