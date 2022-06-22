وفدان من الهند وأمريكا يزوران سريلانكا لبحث تقديم مساعدات اقتصادية

وقال ويكرمسينج، أمام البرلمان السريلانكى اليوم الأربعاء، إن سريلانكا حصلت على 4 مليارات دولار أمريكى عبر خط الائتمان الهندى، وطلبت المزيد من الهند.
وأضاف: "لا يمكن للهند أن تفعل هذا إلى الأبد، فلديهم أيضا حدودهم"، مؤكدا أنه يجب أن يكون لدى سريلانكا أيضا طريقة لسداد القروض، بحسب موقع فيرست نيوز الإخبارى السريلانكى.
وقال ويكرمسينج، إن الخيار الآمن الوحيد لسريلانكا لتجاوز الأزمة الاقتصادية هو التعامل مع صندوق النقد الدولى، مضيفا: "لم نتحدث قط عن النفط الخام الروسى والصراع بين أوكرانيا وروسيا مع صندوق النقد الدولى".
وتشهد سريلانكا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال فى عام 1948.
وفى منتصف أبريل الماضى، أعلنت الدولة التخلف عن سداد ديونها الخارجية لفترة مؤقتة، ريثما تتم إعادة هيكلة تلك الالتزامات بموجب برنامج التعديل الاقتصادى الهيكلى المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ويقدر الدين الخارجى لسريلانكا بنحو 51 مليار دولار.
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