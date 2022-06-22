وفدان من الهند وأمريكا يزوران سريلانكا لبحث تقديم مساعدات اقتصادية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج، أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة الهندية سيزور سريلانكا غدا الخميس، كما سيقوم وفد من وزارة الخزانة الأمريكية بزيارة مماثلة يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقديم مساعدات مستقبلية للدولة التى تعانى من أزمة اقتصادية.





وقال ويكرمسينج، أمام البرلمان السريلانكى اليوم الأربعاء، إن سريلانكا حصلت على 4 مليارات دولار أمريكى عبر خط الائتمان الهندى، وطلبت المزيد من الهند.

وأضاف: "لا يمكن للهند أن تفعل هذا إلى الأبد، فلديهم أيضا حدودهم"، مؤكدا أنه يجب أن يكون لدى سريلانكا أيضا طريقة لسداد القروض، بحسب موقع فيرست نيوز الإخبارى السريلانكى.

وقال ويكرمسينج، إن الخيار الآمن الوحيد لسريلانكا لتجاوز الأزمة الاقتصادية هو التعامل مع صندوق النقد الدولى، مضيفا: "لم نتحدث قط عن النفط الخام الروسى والصراع بين أوكرانيا وروسيا مع صندوق النقد الدولى".

وتشهد سريلانكا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال فى عام 1948.

وفى منتصف أبريل الماضى، أعلنت الدولة التخلف عن سداد ديونها الخارجية لفترة مؤقتة، ريثما تتم إعادة هيكلة تلك الالتزامات بموجب برنامج التعديل الاقتصادى الهيكلى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

ويقدر الدين الخارجى لسريلانكا بنحو 51 مليار دولار.