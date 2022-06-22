صراع نووى.. تصريح جديد من روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريابكوف، اليوم الأربعاء- أنه "مع الأخذ فى الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم القدرة على التنبؤ بشكل عام بالوضع الدولى، فإن الأولوية المطلقة للدبلوماسية الروسية هى منع نشوب صراع مباشر بين القوى النووية، والحفاظ على الحوار بشأن خفض التصعيد".

وأوضح ريابكوف، أن العمل على ضمان الاستقرار الاستراتيجى، والحفاظ على أنظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحسين الوضع فى مجال الحد من التسلح هو أمر مطلوب بشدة.