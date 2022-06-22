العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لكسر موجة الصعود.. لهذه الأسباب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:21 مساءً - تبدو الأسهم الأوروبية في طريقها لكسر موجة صعود اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي خفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية في حين جددت بيانات التضخم البريطاني المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة ليسجل انخفاضا قياسيا لم يشهده منذ فبراير 2021 واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي. وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، هوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9 بالمئة متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود. وتراجع قطاع التعدين 2.7 بالمئة وقطاع السيارات 2.9 بالمئة ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل. وهبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2 بالمئة، بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعا كبيرا في أوائل النصف الثاني من العام. وهوي سهم موي النرويجية للأسماك 6.1 بالمئة.

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